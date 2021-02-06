Приложение VK Unblock для браузеров Chrome, Edge, который использовали для обхода блокировки российской соцсети «ВКонтакте», похитил персональные данные Украинской из аккаунтов Google. Об этом заявили в Национальном координационном центре кибербезопасности, который действует при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Вредоносный код в расширении обнаружили исследователи из чешской компании Avast, которая разрабатывает программное обеспечение в области безопасности. VK Unblock вместе с еще 28 другими приложениями скрыто собирал персональные данные пользователей и по команде администратора сервера мог изменять информацию на веб-страницах, включая результаты поиска. Также расширение собирало информацию о активности мобильных телефонов том геолокации. В целом такие вредоносные приложения установили более 3 млн пользователей. Основные страны, на которые было направлено атаку, — Франция, Украина и Бразилия. Сейчас вредные расширения заблокированы Google и Microsoft. Напомним, осенью СБУ попросила Google и Apple убрать «ВКонтакте» из магазинов приложений. К слову, российская социальная сеть «ВКонтакте» на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему соцсетью теперь можно пользоваться «без ограничений». Также сообщалось, что полиция возьмет на учет украинских пользователей «ВКонтакте». Украинские специалисты по кибербезопасности взаимодействуют с международными коллегами для выработки мер по блокированию приложения «ВКонтакте» на территории Украины.