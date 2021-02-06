Американская компания Tesla открыла свой офис в столице Румынии Бухаресте. Об этом сообщает Romania Journal. Отмечается, что Tesla, которая принадлежит одному из самых богатых людей в мире Маск, имеет серьезные инвестиционные планы Румынии. По данным издания, компания планирует построить сеть зарядных станций Supercharger в нескольких румынских городах: Бухаресте, Тимишоаре, Сибиу, Питешти. В этот перечень также могут попасть города Крайова и Брэила. Tesla уже осуществляет подобные инвестиции в соседних странах: Болгарии, Венгрии и Сербии. К слову, Tesla отзывает десятки тысяч машин из-за опасных дефекты. Как сообщалось, калифорнийский автопроизводитель Tesla может приостановить производство Model S и Model X-за низкого спроса на эти модели. Недавно житель Канады обнародовал видео со своими неудачными попытками зарядить электрический седан Tesla Model 3 при температуре -28.