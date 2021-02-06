Склонность украинский нивелировать то хорошее, что есть в нашем государстве, подбрасывает провокационный вопрос: зачем нам Антарктида? 6 февраля 1996-го, ровно четверть века назад, Украина присоединилась к клубу антарктических государств, получив полярную станцию в дар от Великобритании. Конечно, со временем в развитие станции пришлось вкладывать средства, поэтому сомнения, на первый взгляд, кажутся закономерными: а нужны ли нам еще и такие расходы? Спойлер: да, нужны. И то, что Украина представлена на этом континенте, действительно важно. Почему это так? Об этом речь пойдет дальше.

И тут — русский след …

Интересный нюанс: комплекс неполноценности мы вполне способны вырастить в себе сами, а вот враждебностью вне нас щедро одарювала и одаривает Россия. Причем еще задолго до российско-украинской войны, на самом старте постсоветского «развод». Участники первой украинской антарктической экспедиции Владимир Бахмутов и Геннадий Милиневский вспоминают, сколько «незлых тихих слов» было сказано русскими в 1995-1996 гг., Когда Украина «осваивала» Антарктиду. В частности, на страницах «Известий».

Геннадий Милиневский

Владимир Бахмутов

Антарктида — невероятно красивое место. На фото — оптическое явление «эффект гало» — дисперсия кристалликов льда

Как Фарадей стал Вернадским

«После такого рода« статей », — пишут Бахмутов и Милиневский в общих воспоминаниях, — появляется ощущение, что Украина, а в данном конкретном случае группу украинских полярников, представляют как казаков в красных шароварах, которые танцуют гопак, а в перерывах закусывают водку салом и луком. Ну, а вот сейчас, мол, благодаря подарку Великобритании, в руки бравых казаков попала полярная станция, основной достопримечательностью которой является бар с выпивкой, и поражены количеством спиртного украинские полярники ждут сейчас на желаемую встречу с устаревшей британской исследовательской аппаратурой ».И о бар, и об аппаратуре — чуть позже. Как вспоминают полярники, к шельмование проекта «Антарктида» присоединился и российский астролог Павел Глоба с предсказаниями насколько страшными, столь же идиотическими. «Когда ученые мужи переступят через запретную черту и на южной земли сделают свою лабораторию, и в этой лаборатории будут производить людей в колбах и ретортах, тогда начнется мор среди третьей части народа, и страшные болезни выйдут на землю в виде эпидемий и пандемий», — писал Глоба, ссылаясь на зороастрийцев, вполне серьезно размышляя о том, как связана смерть Брежнева и распад СССР со снижением популяции пингвинов. В этом контексте сами россияне, которые обычно находятся в восторге от советского наследства, могли бы вспомнить «Служебный роман» и знаменитую фразу Верочки о «хороших сапоги», которые «надо брать». Все, что так хает Москва, пугая злобными гомункула, является хорошим по умолчанию. Хорошей была и идея с получением британского наследства.

А решение о том, чтобы принять в дар британскую станцию, принимал еще Леонид Кравчук. Переговоры велись с 1993 года. Окончательный документ — меморандум между Британской антарктической службой (БАС) и Украинским центром антарктических исследований — был подписан 20 июля 1995 в Лондоне. В соответствии с ним, полярная станция Великобритании «Фарадей» отходила в собственность Украины. Плюсы и минусы решались долго. Решение не было спонтанным. Представители Великобритании приезжали в 1994-м в Киев — посмотреть на страну, которой они доверяют свое детище, оценить ее потенциал. Что побудило самых дарителей к такому шагу? Дело в том, что в 1993-м Британия начала строить другой объект — полярную станцию Розера. Содержать две станции было нерентабельно, но просто бросить «Фарадей» и уйти оттуда запрещают правила Антарктического договора. Станцию необходимо либо демонтировать, или передать другим заинтересованным лицам. Британцы остановились на втором варианте, но действовали они не по принципу «на тебе, боже, что мне негоже».

Станция «Академик Вернадский». 15 тыс. Км от Киева

Избушка Ворде. С нее начиналась британская присутствие в Антарктиде

О пиве и британский стиль жизни

Украинская делегация, которая прожила два месяца на «Фарадея» перед тем, как два государства окончательно ударили по рукам, убедилась: с оборудованием на станции все в порядке. Оно было вполне современным по тогдашним меркам, пригодным к эксплуатации и тому подобное. И вообще «условия жизни и работы были значительно более комфортабельными, чем в отечественных институтах», — вспоминают Бахмутов и Милиневский. Воспоминания этих двух полярников были опубликованы в 1996 году в журнале «Природа», но не были оцифрованы, поэтому на сегодня является настоящим раритетом. Далее — пара цитат из мемуаров, с которым имеет возможность познакомить своих читателей «Главком»: «Мы грузимся на специальный катер — и вот первый десант украинских зимовщиков ступил на землю. Это произошло в 10:00 утра 28 ноября 1995 года. Теплая встреча с английскими зимовщиками, для которых вновь прибывшие лица были первыми после восьмимесячного изоляции от внешнего мира, четырехчасовое разгрузки снаряжения, продуктов, запасных частей и многое другое, обед, первое знакомство со станцией, и корабль на следующий день уже отходит к другой британской станции — Розера. А над «Фарадеем» рядом с британским реет украинский флаг. Наконец можно оглянуться и ближе познакомиться. Расположена станция на острове Галиндез, который входит в группу Аргентинских островов. К побережью Антарктического полуострова — 4-5 мили, до южного полярного круги не дотягиваем около 100 миль. Вокруг — очень живописные горы Земля Грейама возвышаются до 2000-метровой высоты. И особенно красивый вид на пролив Лемайер — ворота в мир теплых дальних морей, которые остались далеко на севере. Сами Аргентинские острова — это живописный архипелаг с проливами и подводными скалами; острова, покрытые снегом и льдом, а в период антарктического лета — пятнами изумрудно-зеленых лишайников ». В общем первую научную базу на Земля Грейама Великобритания построила в 1934-м. Так называемая «избушка Ворде», или Ворде Хаус, первое пристанище британцев на северо континенте, сохраняется и по настоящее время. Она является своеобразным музеем с небанальными экспонатами — например, с кулинарной книгой, где изложены рецепты блюд из пингвинов.Позже, начиная с 1947 года, Великобритания начала в Антарктиде ежедневные научные исследования, фиксировались в журнале и были самыми длинными рядами метеорологических исследований. Так продолжалось полвека, пока Британская антарктическая станция не передала контроль над станцией «Фарадей» Украина. По британцами прилетели вертолеты с военно-морского корабля «Эндуранс». «Под щелканье затворов фотокамер Дункан (Дункан Хейг — британский полярник) спустил« Юнион Джек ». Свершилось! На флагштоке взвился только один украинский флаг. 6 февраля 1996 в 18:45 Украина стала Антарктической государством », — пишут Бахмутов и Милиневский. Не только другой флаг, но и новое название получила станция «Фарадей». Она стала носить имя академика Вернадского.

Согласно договору, Украина в течение 10 лет имела передавать данные своих исследований Соединенному Королевству. А быт первые украинские полярники решили перенять у своих предшественников. Они вставали в восемь, а завтракали в девять. Обед — в 12.30, ужин — в 18.00. Каждую пятницу — генеральная уборка. Каждую субботу — торжественный ужин с обязательным дресс-кодом (костюм, белая рубашка, галстук) и 4-5 изысканных блюд, которые потребляли при свечах. По воскресеньям повар выходной, его функции выполняет дежурный. С запасами пищи проблем нет, а вот воду приходится экономить — ее получают, используя опреснительные установки морской воды. Кроме того — работа, много работы. Основной профиль — геофизическое исследование, а именно непрерывная запись вариаций магнитного поля, состояния ионосферы (с использованием различных методов ионосферного зондирования), измерения содержания озона в атмосфере. Кроме этого — полный комплекс метеорологических наблюдений и измерения колебаний уровня моря. А в свободное от работы время — много подвижных игр, в том числе и на свежем воздухе. Например, футбол, в который вместе с полярниками играли и бесконечно интересные пингвины. Иногда на странных двуногих созданий, которые почему-то суетились на берегу, подплывали посмотреть киты. Над водой возвышалась огромная голова, а затем медленно исчезала в воде. Любопытство было удовлетворено, и можно возвращаться к собственным подводных дел. Отдыхая от дел, можно, конечно, и просто посидиты в баре. Том же знаменитом баре, который не давал покоя завистливым россиянам. Когда возводилась станция «Фарадей», в плотников осталась древесина, и они решили построить небольшой паб в английском стиле. Всего лишь на три столика и семь мест для посетителей. К локдауну бар принимал около 4 тысяч гостей в год и угощал их настойкой «Вернадивка», созданной по фирменному рецепту на собранном полярниками самогонный аппарат. А вот в 1996-м с выпивкой было сложно. «От всех членов нашей экспедиции большое« спасибо »чиновникам из Минздрава (и причастных организаций), нам же за наши же деньги не позволили закупить пиво, заботясь якобы о сохранении сухого закона. Интересно узнать, за кого они нас принимают? Мы, конечно, закупили по 2-3 ящика, еще будучи на корабле (то есть по дороге в Антарктиду), и, по крайней мере, не выглядели первое время белыми воронами », — вспоминают Бахмутов и Милиневский.

Историческая монета в один фунт, уплаченная Украины Британии за полярную станцию

Что сейчас делает станция «Академик Вернадский»?

А с стойкой «Фарадея» (бар унаследовал название станции) связана отдельная история. У него «вмурована» монета в один фунт. Когда британцы уже оставляли станцию, упоминавшийся выше Дункан Хейг потребовал ее символической платы. Мол, такая примета и такая традиция, иначе нельзя. «Я достал из кармана один фунт и отдал Хейг. Он побежал в мастерскую, схватил инструменты и «вмуровал» монету в деревянную столешницу бара «Фарадей», — вспоминает Геннадий Милиневский. Эта историческая монета до сих пор является украшением стола и бара. В доковидни времена ее тоже охотно демонстрировали туристам. Кстати, если бы Украина не пожертвовала 25 лет назад одним фунтом, а затем захотела самостоятельно строить полярную станцию, ей пришлось бы вкладывать в проект миллионы долларов. Поэтому один фунт — это все же меньшие затраты. Но все же: зачем нам свои эмиссары среди пингвинов и китов?

«Люди всегда интересуются погодой, однако не всегда знают, как и благодаря которым исследованием формируется синоптический прогноз. Признайте, не каждому из нас известно, что Украинский гидрометцентр учитывает в том числе и данные, поступающие со станции «Академик Вернадский». И не только Укргидрометцентр. Результаты наблюдений украинских ученых получают также Всемирная метеорологическая организация, Международная океанографическая комиссия, Международное агентство по атомной энергетике, ряд отечественных научно-исследовательских учреждений », — рассказывает Елена Зварич, специалист по коммуникациям Национального антарктического научного центра (НАНЦ). Украина, таким образом, поставляет информацию всему миру. Но почему это важно делать именно из Антарктиды? Потому что это — единственный необитаемый континент, к тому же он защищен от антропогенных воздействий рядом международных договоров, дает возможность оценить природный влияние на изменения климатических показателей, начиная от прогнозов погоды на завтра к предсказаниям климата на 100 лет вперед.

Метеоролог Игорь Артеменко в окружении вездесущих пингвинов

Ледники Антарктиды — это 80% запасов пресной воды на планете

Первая украинская антарктическая экспедиция, 1995-1996

«Каждый день полон рутинной работы. Так, восемь раз в сутки (в 00, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 часам по всемирному скоординированным временем (UTC) мы проводим так называемые срочные наблюдения: фиксируем температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, облачность, силу ветра, осадки и т.д. », — рассказывает гидрометеоролог 25-й Украинской антарктической экспедиции Игорь Артеменко. Результаты этих исследований следует закодировать и отправить в Всемирной метеорологической организации не позднее чем через 20 минут после их получения. Кроме того, работа полярников — это еще и океанографический пост, рейдовые гидрологические станции, периодическое обслуживание, считывание данных из различных систем регистрации и экспериментального оборудования. Раз в месяц метеорологи отбирают образцы осадков, накопившихся в специальном коллекторе. Они будут доставлены в лабораторию МАГАТЭ для мониторинга распространения радиационного загрязнения, которое вместе с пылью попадает в атмосферу. В дополнение к этому полярники изучают термический режим подстилающей поверхности, растительного покрова, почвы. А еще ведут гляциологические исследования, то есть изучают снег и лед. И, конечно, занимаются глобальной проблемой — потеплением и медленным таянием ледников (содержащие 80% пресной воды планеты) вследствие климатических изменений.Всю эту работу невозможно переоценить, но, кроме задач, связанных с выживанием планеты и всей человеческой популяции, станция «Академик Вернадский» косвенно способствует развитию туризма. Турфирмы из разных стран мира организуют заезды на станцию, морские круизы и яхтинг, катание на лыжах, восхождение на прибрежной горные вершины, многодневное проживания в палаточных лагерях, фото- и видеосъемку местной фауны.Поэтому если без пафоса и без поиска традиционной «измены», то представительство Украины в Антарктиде — это хорошо. Это поднимает значимость нашего государства и создает ей репутационные плюсы, которые мы теряем на других фронтах, например, проигрывая борьбу с коррупцией. А еще Антарктида — это очень красиво, хотя здесь уже приходится верить на слово (или «на фото») тем, кто побывал там и зафиксировал невероятные кадры. А красота между тем спасает человечество — как и ледники с запасами пресной воды. Их еще не поздно отстоять — в том числе и благодаря данным, которые поступают с «Академика Вернадского».

Наталья Лебедь, для «Главкома» Фотографии Евгения Прокопчука, Дениса Пишняк, Анны Соин и из архива НАНЦ