В Украине в субботу, 6 февраля, ожидается холодная без осадков погода с температурой ночью 14-16 °, днем 1-7 ° мороза. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр. «6 февраля облачно с прояснениями. В южной части и на Прикарпатье снег, в Карпатах местами значений снег, на Закарпатье, днем местами в Одесской области и в Крыму дождь; на остальной территории без осадков », — говорится в сообщении. На дорогах страны гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 8-13 °, в северных и центральных областях местами 14-16 ° мороза, в Карпатах, на Прикарпатье и юге страны 2-7 ° мороза; днем 1-7 ° мороза, в северо-восточных областях до 9 ° мороза; в течение суток на Закарпатье и юге Одесской области, днем и в Крыму 0-5 ° тепла. В Киеве и Киевской области в субботу без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью 8-10 °, днем 4-6 ° мороза. В течение 7-8 февраля в Украине, по прогнозам синоптиков, ухудшение погодных условий. В частности, 7 февраля в западной части снег, днем местами значений снег, на Закарпатье снег с дождем, в южной части, днем местами и в северных и центральных областях небольшой снег (на крайнем юге с дождем); на остальной территории без осадков. Ожидается дальнейшее понижение температуры: ночью 13-18 ° мороза на Черниговщине и Сумщине 19-24 °, днем 9-14 ° мороза (в южных областях и на Прикарпатье ночью 4-9 °, днем 1-6 ° мороза, на Закарпатье и юге Одесской области ночью около 0 °, днем 1-6 ° тепла). 8 февраля в Украине снег, метели (в западных, северных, местами и в центральных областях значений снег); в южных областях, в Прикарпатье снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, на Закарпатье дождь. Температура в северной части 11-16 ° мороза, на Сумщине и Черниговщине до 20 ° мороза, днем 5-10 ° мороза; на остальной территории ночью 9-14 °, днем 2-7 ° мороза, в южных областях и на Прикарпатье ночью 4-9 ° мороза (на Закарпатье 0-5 ° тепла), днем 2-7 ° тепла, на юге Одесской 6- 11 ° тепла. На дорогах страны гололедица; ветер северный с переходом на юго-восточный, 7-12 м / с, 7 февраля в западных областях, 8 февраля в Украине порывы 15-20 м / с. В столичном регионе 7 февраля ночью без осадков, днем небольшой снег, температура ночью 15-18 ° мороза, днем 10-14 ° мороза. В понедельник, 8 февраля, значительный снег, порывы ветра 15-20 м / с, метели, температура ночью 14-16 ° мороза, днем 8-10 ° мороза. На дорогах гололедица. Прирост снега 7-8 февраля ожидается до 15-20 см. В последующие два дня, 9-10 февраля, в Украине временами снег и дождь, на севере страны снег, ночью 9 февраля на северо-востоке значений снег. Температура 9 февраля ночью 4-10 °, на северо-востоке до 13 ° мороза, днем 2-8 ° мороза, в западных, центральных и юго-восточных областях от 3 ° мороза до 3 ° тепла, на юге ночью 1-7 ° тепла, днем 7-13 ° тепла; 10 февраля в Украине, кроме Закарпатья и Прикарпатья, снижение температуры на 3-6 °. В Киеве 9-10 февраля умеренный снег, на дорогах гололедица. Температура ночью и днем 7-12 ° мороза (днем 8 февраля 3-8 ° мороза). Прирост снега 9-10 февраля — до 10-12 см. Согласно ориентировочным прогнозом на 11-15 февраля, возможен временами небольшой снег. Температура 11-13 февраля существенно не изменится, 14-15 февраля возможно значительное снижение. Напомним, погодные условия 7-8 февраля могут привести к обесточиванию населенных пунктов и нарушения движения транспорта в трех областях. Как сообщалось, 5 февраля, почти две сотни населенных пунктов в центральной и западной части Украины остались без света из-за штормового ветра, который оборвал линии электропередач.

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