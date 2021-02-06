В Харькове женщина с маленьким ребенком бегала по проезжей части, после чего оставила ребенка на улице на проспекте Тракторостроителей без присмотра и убежала. Очевидцы вызвали полицию. Об этом сообщает пресс служба полиции Харьковской области. По словам заявителя, женщина была в неадекватном состоянии. После своего «марафона» на проезжей части она оставила ребенка одного и исчезла. Вскоре полицейские установили личность матери девочки. «Выяснилось, что это 30-летняя харьковчанка, которая подсела на наркотики. Сейчас устанавливается его местонахождение для привлечения к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях », — говорится в сообщении. Также правоохранители рассказали, что внесли информацию об инциденте в Единое учет Харьковского районного управления полиции № 2. Саму же девочку 2018 рождения доставили в детскую больницу. Дальнейшую судьбу ребенка будет решать служба по делам детей Московского района Харькова. К слову, на Закарпатье в термальных водах едва не утонул ребенок.