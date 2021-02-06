Вечером 5 февраля во Днепровском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей Об этом сообщают Вартови.Еспресо. Авария произошла на Броварском проспекте. По имеющимся данным, водитель легковушки Honda причиной ДТП между мостом Метро и Русановским мостом, после чего, убегая с места аварии, столкнулся с двумя микроавтобусами между станциями метро Дарница и Черниговская.

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По словам водителя микроавтобуса Fiat, он ехал в средней полосе, когда почувствовал удар в правую заднюю часть. Автомобиль начало крутить и водителю пришлось восстанавливать контроль над машиной и припарковаться. Когда он вышел из автомобиля, то увидел, что водитель Honda вылетел на встречную полосу и в лоб врезался в микроавтобус Renault Trafic.

В салоне Renault кроме водителя был пассажир, которого пришлось госпитализировать. Водитель Renault не пострадал. Зато водитель Honda получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Как сообщалось, днем 5 февраля на трассе Киев-Одесса возле Клеверного моста произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. В этот же день, утром, в Одессе на улице Разумовской не поделили дорогу микроавтобус Ford Transit и автомобиль Toyota Prius. Авария произошла около 8:00 утра, пострадали несовершеннолетние пешеходы. Врачи подтвердили, что в момент аварии 20-летний водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.