Главный врач Национального института рака Андрей Безносенко рассказал, от каких видов онкозхворювань чаще всего страдают украинцы и сколько стоит лечение от этих недугов. Среди женщин чаще всего встречается рак молочной железы, на втором месте — рак прямой или ободочной кишки. У мужчин — рак легких, так же рак кишечника. «Средняя стоимость лечения пациента — это сотни тысяч гривен на каждый случай. И страна сейчас покрывает большую часть », — рассказал Безносенко в интервью« Главкому », опубликованном в день борьбы с раком. Бывают случаи, когда пациент тратит всего 300 грн на лечение, а есть болезни, где время выздоровления требует определенных финансовых затрат. «У нас есть такие онкологические заболевания, как базалиома. Ее лечение длится один день и стоит 300 грн, две ниточки купить, и пациент, хоть онкобольной, живет всю жизнь и рецидива, в большинстве случаев, никогда не будет. А есть такие болезни как, например, рак молочной железы или рак предстательной железы, где пациенты проходят и хирургию, и лучевую терапию, и химиотерапию, в том числе лечение инновационными лекарствами. Продолжительность такого лечения год и более. Есть пациенты с хроническими заболеваниями, которые лечатся всю жизнь », — отметил врач.

Программой медицинских гарантий будут добавлены такие пакеты с новыми тарифами: Химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях;

Радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей;

Лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями взрослых и детей в амбулаторных стационарных условиях Напомним, с 1 апреля в Украине заработает новая Программа медицинских гарантий. Она включает перечень дополнительных услуг, которые пациенты могут получать бесплатно, за счет государства. Расширение гарантий затронет также онкобольных. Программой предусмотрены роста расходов на лечение больных раком. Например, сумма средств, выделяемая на лечение химиотерапией для взрослого пациента возрастет с 17,8 до 25,5 тыс. Грн. Однако, за готовность медицинского учреждения оказывать медицинскую помощь детям до 18 лет будет добавляться коэффициент к этой сумме в размере 3,55%. Лечение онкобольных пациентов в Украине стало частично бесплатным для пациентов с введением весной прошлого года второго этапа медицинской реформы. Но как рассказывают сами онкобольные, время свои права приходится отстаивать, поскольку не все больницы радостью предоставляют необходимое лечение за бюджетные средства. В интернете не трудно найти многочисленные рассказы пациентов о том, как они добиваются гарантированного государством.