Главный врач Национального института рака Андрей Безносенко рассказал, от каких видов онкозхворювань чаще всего страдают украинцы и сколько стоит лечение от этих недугов. Среди женщин чаще всего встречается рак молочной железы, на втором месте — рак прямой или ободочной кишки. У мужчин — рак легких, так же рак кишечника. «Средняя стоимость лечения пациента — это сотни тысяч гривен на каждый случай. И страна сейчас покрывает большую часть », — рассказал Безносенко в интервью« Главкому », опубликованном в день борьбы с раком. Бывают случаи, когда пациент тратит всего 300 грн на лечение, а есть болезни, где время выздоровления требует определенных финансовых затрат. «У нас есть такие онкологические заболевания, как базалиома. Ее лечение длится один день и стоит 300 грн, две ниточки купить, и пациент, хоть онкобольной, живет всю жизнь и рецидива, в большинстве случаев, никогда не будет. А есть такие болезни как, например, рак молочной железы или рак предстательной железы, где пациенты проходят и хирургию, и лучевую терапию, и химиотерапию, в том числе лечение инновационными лекарствами. Продолжительность такого лечения год и более. Есть пациенты с хроническими заболеваниями, которые лечатся всю жизнь », — отметил врач.
Программой медицинских гарантий будут добавлены такие пакеты с новыми тарифами:
- Химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях;
- Радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей;
- Лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями взрослых и детей в амбулаторных стационарных условиях
Лечение онкобольных пациентов в Украине стало частично бесплатным для пациентов с введением весной прошлого года второго этапа медицинской реформы. Но как рассказывают сами онкобольные, время свои права приходится отстаивать, поскольку не все больницы радостью предоставляют необходимое лечение за бюджетные средства. В интернете не трудно найти многочисленные рассказы пациентов о том, как они добиваются гарантированного государством.