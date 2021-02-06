Представители конфликтующих в Ливии, договорились о создании переходного правительства, а также о выборах, которые должны состояться в конце года. Об этом сообщает DW. Соответствующего соглашения достигнуто в Женеве в рамках Ливийского форума политического диалога при посредничестве ООН. Как отмечается, президентский совет возглавил дипломат Мухаммед Юнис Манфо, который имеет поддержку на востоке Ливии. Премьер-министром на время переходного периода предназначен влиятельный предприниматель Абдель Хамид Мухаммед Дбейба, которого поддерживают на западе страны. Ожидается, что переходное правительство будет руководить Ливией до выборов, которые запланированы 24 декабря. Правительства США, Германии, Великобритании, Италии и Франции приветствовали это решение. Участники Ливийского форума политического диалога под эгидой ООН согласовали план действий по объединению органов государственной власти в стране в ноябре прошлого года, напоминает СМИ. Этим планом, в частности, предусмотрено создание президентского совета, в который войдут представители трех исторических областей Ливии. Как известно, с 2011 года, когда был свергнут режим Муаммара Каддафи, в Ливии не утихает вооруженный конфликт. Главными его сторонами являются международно признанный Правительство национального единства и Ливийская национальная армия, возглавляемая Халифой Хафтаром. К слову, осенью 2020 в Ливии разбился вертолет с российскими вагнеривцямы.