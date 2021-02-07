Главный врач Национального института рака Андрей Безносенко убежден, что коронавирус и локдаун в стране стал настоящим испытанием для онкопациентов. И проблема не столько в угрозе самого вируса. «Онкологические учреждения продолжали работать даже в условиях двух локдаунив. Понятно, что уменьшился поток больных из-за того, что пациенты не смогли доехать до своих больниц. Для таких больных в частности мы в Институте выбирали заведения, которые находятся ближе к местам их проживания », — рассказал Безносенко в интервью «Главкому», опубликованном в день борьбы с раком. Главный врач Института также отметил, что ни одному пациенту в период локдауну не отказали в помощи. «Если к нам обращались, то мы никому не отказывали в лечении, если нужна лучевая терапия, хирургическое вмешательство, химиотерапия. Во всем мире во время локдауну онкологические стационары, как правило, не закрываются, потому что «ковид» — это, конечно инфекционное заболевание с высокой летальностью до 5%, но рак без лечения — это заболевание со 100% летальностью, надо помнить об этом », — отметил Безносенко. Онколог рассказал, что все его пациенты довольно в легкой форме перенесли заболевания Covid-19, и частота заболеваемости «ковид» среди онкобольных и здоровых одинакова. «Если говорить о своем собственном опыте, то все мои пациенты, перенесшие коронавирусной болезни, которых я оперировал, которые находятся в процессе лечения, перенесли« ковид »легко или имели среднюю тяжесть. Все, слава богу, живы. На сегодня есть неприятная новость для всех онкопациентов: все известные сегодня «ковид» -вакцины не рекомендованы для применения онкологическим пациентам. Ведь не было клинических испытаний на онкобольных. Но уверен, что при накоплении клинического опыта, онкологические пациенты смогут получить вакцину от ковид. И такая вакцинация будет эффективна и безопасна для них », — подчеркнул Безносенко.

Программой медицинских гарантий будут добавлены такие пакеты с новыми тарифами: Химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях;

Радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей;

Лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями взрослых и детей в амбулаторных стационарных условиях Напомним, с 1 апреля в Украине заработает новая Программа медицинских гарантий. Она включает перечень дополнительных услуг, которые пациенты могут получать бесплатно, за счет государства. Расширение гарантий затронет также онкобольных. Программой предусмотрены роста расходов на лечение больных раком. Например, сумма средств, выделяемая на лечение химиотерапией для взрослого пациента возрастет с 17,8 до 25,5 тыс. Грн. Однако, за готовность медицинского учреждения оказывать медицинскую помощь детям до 18 лет будет добавляться коэффициент к этой сумме в размере 3,55%. Лечение онкобольных пациентов в Украине стало частично бесплатным для пациентов с введением весной прошлого года второго этапа медицинской реформы. Но как рассказывают сами онкобольные, время свои права приходится отстаивать, поскольку не все больницы радостью предоставляют необходимое лечение за бюджетные средства. В интернете не трудно найти многочисленные рассказы пациентов о том, как они добиваются гарантированного государством.