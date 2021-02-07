Главный врач Национального института рака Андрей Безносенко убежден, что коронавирус и локдаун в стране стал настоящим испытанием для онкопациентов. И проблема не столько в угрозе самого вируса. «Онкологические учреждения продолжали работать даже в условиях двух локдаунив. Понятно, что уменьшился поток больных из-за того, что пациенты не смогли доехать до своих больниц. Для таких больных в частности мы в Институте выбирали заведения, которые находятся ближе к местам их проживания », — рассказал Безносенко в интервью «Главкому», опубликованном в день борьбы с раком. Главный врач Института также отметил, что ни одному пациенту в период локдауну не отказали в помощи. «Если к нам обращались, то мы никому не отказывали в лечении, если нужна лучевая терапия, хирургическое вмешательство, химиотерапия. Во всем мире во время локдауну онкологические стационары, как правило, не закрываются, потому что «ковид» — это, конечно инфекционное заболевание с высокой летальностью до 5%, но рак без лечения — это заболевание со 100% летальностью, надо помнить об этом », — отметил Безносенко. Онколог рассказал, что все его пациенты довольно в легкой форме перенесли заболевания Covid-19, и частота заболеваемости «ковид» среди онкобольных и здоровых одинакова. «Если говорить о своем собственном опыте, то все мои пациенты, перенесшие коронавирусной болезни, которых я оперировал, которые находятся в процессе лечения, перенесли« ковид »легко или имели среднюю тяжесть. Все, слава богу, живы. На сегодня есть неприятная новость для всех онкопациентов: все известные сегодня «ковид» -вакцины не рекомендованы для применения онкологическим пациентам. Ведь не было клинических испытаний на онкобольных. Но уверен, что при накоплении клинического опыта, онкологические пациенты смогут получить вакцину от ковид. И такая вакцинация будет эффективна и безопасна для них », — подчеркнул Безносенко.
Программой медицинских гарантий будут добавлены такие пакеты с новыми тарифами:
- Химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях;
- Радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей;
- Лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями взрослых и детей в амбулаторных стационарных условиях
Лечение онкобольных пациентов в Украине стало частично бесплатным для пациентов с введением весной прошлого года второго этапа медицинской реформы. Но как рассказывают сами онкобольные, время свои права приходится отстаивать, поскольку не все больницы радостью предоставляют необходимое лечение за бюджетные средства. В интернете не трудно найти многочисленные рассказы пациентов о том, как они добиваются гарантированного государством.
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