За прошедшие сутки, 6 февраля, на Донбассе зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня: двое украинских военных погибли, еще четверо бойцов получили ранения. Об этом говорится в утреннем возведении пресс-центре штаба операции Объединенных сил. Так, в пригороде Красногоровки вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Песков российско-оккупационные войска неоднократно вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. «В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский защитник. Воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь », — говорится в сообщении. На этом же направлении, в районе населенного пункта Марьинка, трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции. От полученных ранений двое защитников погибли, по жизни третьего борются медики. «Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших воинов, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются », — добавили в штабе. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенных пунктов Новозвановка и Южное вооруженные формирования РФ осуществили несколько прицельных выстрелов по нашим позициям из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела двое украинских воинов получили огнестрельные ранения. Военнослужащих оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников — удовлетворительное. Вблизи Луганского с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил дистанционное минирование местности у наших позиций минами ПОМ-2. О действиях русско-оккупационных войск сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. «С начала текущих суток, 7 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано», — резюмируется в отчете. К слову, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков недавно заявил о резком обострении ситуации на Донбассе. По его словам, уже нет никакого мирного процесса, а идет война.

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