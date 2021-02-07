В Украине по состоянию на 7 февраля зафиксировано 3370 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 188 детей и 96 медработников, — сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1869 человек;

летальных исходов — 81;

выздоровели — 2297 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 19500 (в частности методом ПЦР — 15690, методом ИФА — 3810).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1244849 человек;

выздоровели — 1073046 человек;

летальных исходов — 23 597;

проведения ПЦР-тестов — 6391722.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в г.. Киев (197).

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Напомним, в Украине по состоянию на 6 февраля зафиксировано 4310 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.