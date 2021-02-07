В Украине с 1 марта начнут проводить ежегодную индексацию пенсий. В этом году размер надбавки составит до 11%. Часть пенсионеров не получит ничего, другие же могут рассчитывать на прибавку в размере более 1 тыс. Грн.

Как проведут индексацию?

Во время осовременивания на 11% повысят расчетный размер средней зарплаты за три года, на основании которой считается пенсия. Однако повышать только расчетный размер. То есть без учета надбавок за стаж, доплат для отдельных категорий и т.д. Размер индексации (11%) — половина от динамики роста средних зарплат за прошедшие три года плюс половина от прошлогодней инфляции. Данные точной статистики появятся только в марте, но чиновники уже подсчитали, что это будет около упомянутых 11%.

Кто ничего не получит, а кому добавят больше тысячи гривен?

Те украинцы, которые сейчас получают пенсию в размере 9090 грн могут рассчитывать на прибавку около 1 тыс. Грн. Совсем без надбавки оставят:

тех, кто по формуле заработал на пенсию, размер которой меньше 11% от минимальной;

те, кто сейчас получает максимальную пенсию.

Зачем проводят индексацию?

Пенсии в Украине считаются по формуле:

Средняя зарплата за последние три года (по стране) * соотношение собственного зарплаты к средней по стране * стаж в годах * 1%:

Дело в том, что первый показатель ежегодно стареет. Зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии. Это приводит к тому, что «старые» пенсионеры с каждым годом становятся беднее, а «новые», которые с таким же уровнем зарплат и стажем выходят на заслуженный отдых, получают значительно больше. Чтобы исправить ситуацию, еще прошлая власть решила ежегодно уровень средней зарплаты за три года в формуле повышать на коэффициент. Этот коэффициент считается как сумма 50% инфляции за прошлый год и средней динамики роста зарплат за прошедшие три года.

Сколько людей получат надбавку?

В прошлом году в рамках индексации в сумме выплату повысили для 6900000 человек. И это в то время как всего в стране живет около 11400000 пенсионеров. В этом году можно рассчитывать на такое же количество украинский с надбавками.

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