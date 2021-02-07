Президент РФ Владимир Путин использует российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» как еще одно средство гибридной войны. Об этом в Twitter заявила премьер-Министерка Литвы Ингрида Шимоните. «Они говорят, что« Спутник V »- это хорошо, но Путин не хочет использовать его в качестве лекарства для русского народа. Он предлагает его миру как еще одну гибридную оружие, чтобы разделять и властвовать », — написала она. По словам премьера, это не благо для человечества. Отметим, жители оккупированного Донбасса массово отказываются от российской вакцины. На днях оккупанты завезли на Луганщину российскую вакцину «Спутник V». По словам боевиков, вакцины доставил очередной «гуманитарный конвой» из России. Они также прибыли в оккупированный Донецка. Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине не будут регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». По его словам, в последнее время одна политическая партия устроила «настоящую истерию» с требованиями зарегистрировать российский препарат, но этого не произойдет. Также СМИ сообщили, что белорусские медики отказываются вакцинироваться российским «Спутником V».