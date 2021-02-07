Американские законодатели могут приостановить процедуру импичмента 45-го президента США Дональда Трампа вечером 12 февраля, если она будет продолжаться до сих пор. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в издании The New York Times. Журналисты издания ознакомились с письмом, которое направил адвокат Трампа Дэвид Шон лидеру демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), лидеру республиканцев в верхней палате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) и сенатору Патрику Лихи (демократ от штата Вермонт ), который будет председателем на процессе импичмента. Юрист попросил законодателей приостановить рассмотрение в пятницу вечером в воскресенье из-за необходимости соблюдать шабат. «Мы с уважением относимся к запросу и, конечно, удовлетворим его», — сказал представитель Шумера Джастин Гудмен. «Консультации с заинтересованными лицами о структуре процесса продолжаются», — добавил он. Как отмечает издание, пока не объясняется, как именно будет учтено просьбе Шона. Это может означать, что в рассмотрении сделают паузу.

Процедура импичмента Трампа была инициирована через высказывания, допущенные им 6 января. В тот день сторонники республиканца, которые собрались в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попробовав препятствовать принятию итогов прошедших в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна — подстрекательство к мятежу. Документ уже передан в Сенат. Сам процесс начнется в верхней палате 9 февраля. В ходе заседаний члены Палаты представителей выступать в роли обвинителей, сенаторы — в качестве присяжных. Напомним, 3 февраля конгрессмены представили обвинения по импичменту Трампа. Как сообщалось, Трамп отказался свидетельствовать на слушаниях об импичменте в Сенате.