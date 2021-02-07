6 февраля россияне убили на востоке двух украинских воинов-защитников Украины, и в этот же день российский преступный Андон — экс-президент РФ Медведев в разговоре с г-ном Медведчуком выразил поддержку ОПЗЖ в связи с закрытием трех пророссийских каналов. Это — не гибридная война, это — регулярное унижение Россией и ее сателлитом в Украине ОПЗЖ всех сознательных украинских граждан … Еще раз. Страна агрессор выражает поддержку парламентской партии ВР, регулярно убивая Украинский !!! Это демократия? Это двадцать первый век? Или это гребаную дикое тупое бесправное средневековья, в котором хотят жить ОПЗЖ и его избиратели, и тянут туда всех нас Запретить этих антиукраинских кретинов за коллаборационизм с агрессором, как когда-то было запрещено преступную Компартию Украины!

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