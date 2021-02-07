Украинский сноубордистка Аннамари Данчу завоевала золото в параллельном слаломе на Кубке Европы в Швейцарии. Об этом сообщает НОК Украины и олимпийская команда. «Поздравляем украинский сноубордистка Аннамари Данчу с победой на Кубке Европы в Швейцарии. Наша спортсменка стала первой в параллельном слаломе », — говорится в повидмоленни. Также отмечается, что среди мужчин серебро завоевал украинец Василий Кашелюк. Аннамари Данчу — чемпионка Украины 2007 года, призер международных соревнований, участница Европейского молодежного олимпийского фестиваля 2007 года (г.. Хака, Испания) — четвертое место, участник чемпионата мира 2007, в 2009 году заняла 6 и 8 место на чемпионате мира среди юниоров, 15 место — на чемпионате мира (г.. Гангвонг, Корея). Трижды выигрывала золотые награды Кубка Европы в гигантском слаломе — в 2009, 2010 и 2011 годах. В 2010 году Аннамари стала чемпионкой мира по сноуборду среди юниоров. Она выиграла соревнования в параллельном слаломе. В финальном заезде она победила швейцарку Юлиж ЦОГ.

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