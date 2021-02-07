Этой ночью неизвестный сжег автомобиль Citroen C5 журналиста и политтехнолога Владимира Егорова. Об этом он сообщил в Facebook. «О событии узнал от сотрудников охраны стоянки в 01:20, когда машина уже горела и приехали пожарные и сотрудники полиции. После звонка снял видео, так как проживаю рядом со стоянкой. Никто не пострадал, кроме гаражей и моего автомобиля, который уничтожен полностью », — отметил Егоров.

Он не сомневается в том, что это поджог. «Сотрудники полиции зафиксировали следы к машине и от машины и приблизительное место, откуда неизвестный (исполнитель) проник на стоянку, и совершил сам поджог. На данный момент жду экспертизу. Последние годы занимаюсь политической, журналистской работой и сегодняшнее событие связываю именно с ней », — добавил Егоров.

Напомним, два года назад авто тогда еще редактора телеканала TVi Владимира Егорова также подожгли неизвестные. Журналист отмечал, что поджог связывает со своей профессиональной деятельностью. Правоохранители версии возгорания машины также называли поджог, поскольку соседи Егорова перед воспламенением машины слышали хлопок.