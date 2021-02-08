Во вторник, 9 февраля, верующие отмечают день Иоанна Златоуста, а именины отмечают владельцы таких имен: Иван, Иосиф, Дмитрий, Петр.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

По церковному календарю верующие сегодня чтят память святителя Иоанна Златоуста. Православные христиане его называют одним из самых почитаемых святых архиепископов. По народному календарю дата получила название Златоустов день. В Византии и на Руси его считали идеалом проповедника.

История праздника

Иоанн Златоуст почитается церковью как один из трех Вселенских святителей и учителей — вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Свое прозвище — Златоуст Иоанн получил за блестящий дар оратора, из него получился прекрасный проповедник.

Народные приметы и традиции 9 февраля

Ослепительно-белый месяц, то к холодам, красный — к ветру.

Если после метелей на снежных сугробах закругленные гребне, а на полях волнами лежит снег, то будет хороший урожай.

Если облака против ветра плывут, то к снегу.

Если стекло запотело, то к теплу.

Февральская оттепель ничего не стоит

Снег на поле лежит холмами — жди хорошего урожая.

Низкое небо 9 февраля — скорее всего, наступят холода.

Что нельзя делать 9 февраля

Плохой приметой в Златоустов день считается мыть голову, дарить и получать подарки. Поэтому воздержитесь от этих действий.

В народе считают, что 9 февраля могут привести сильные сглаза. Чтобы вас это обошло, помните о своей безопасности и ограничьте круг общения.

Также желательно сегодня много веселиться, особенно, если это касается вечеринок и игр. Сделайте этот день размеренной и спокойной.

А между тем синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 9 февраля, погода в Украине будет немного теплее, чем в предыдущие февральские дни. Как обещали синоптики, циклон окончательно покинет территорию страны, осадки прекратятся, поэтому стоит ждать потепления.