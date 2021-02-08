Ради популяризации прививок от COVID-19 одними из первых в Украине хотят вакцинировать «общественных авторитетов».
Такое заявление сделал глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Hromadske.
«Предполагаем внесение изменений именно для популяризации этой кампании, чтобы показать безопасность вакцины. Для этого нужно, среди прочего, чтобы у людей было доверие», — заявил министр.
В этом якобы может помочь публичная вакцинация от COVID-19 «авторитетов общества».
«Поэтому мы на этой неделе уже определимся, при необходимости внесем соответствующие изменения с определенным количеством людей, которые могут собственным примером доказать безопасность вакцины… Конечного решения нет, оно будет закреплено в нашей дорожной карте», — резюмировал чиновник.
Как мы уже рассказывали ранее, обязательной вакцинации против COVID-19 в Украине подлежат сотрудники школ, университетов и больниц.
В то же время, почти 70% населения Украине не доверяет официальной статистике о количестве зараженных COVID-19 в стране. Доверяют статистике всего 19% опрошенных респондентов.