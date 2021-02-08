14 февраля во мире празднуют День святого Валентина — покровителя влюбленных, а также — День влюбленных.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку открыток и поздравлений. Любовь — это вечность, любовь — это время,

Оно незабываемое для нас,

Мы будем вместе, я верю в это,

С днем Валентина поздравляю тебя.



***

В День святого Валентина

Пусть не воет вьюга,

Ибо любовь моя горячая,

Ясное солнышко будто,

Охотно растопит снег.

Ты лучшая (лучший) от всех!

***

Ты мое сокровище, моя любовь!

Пусть исполнятся все желания!

С праздником поздравляю тебя,

Дарю влюбленное сердце свое!

***

Желаю тебе любви:

Не такого месяца, потому что он пропадает,

Не такого как солнце, потому что оно угасает,

Не такого как ветер, потому что он гуляет,

А такого как небо, ибо оно бескрайнее!

С днем Святого Валентина!

***

День Святого Валентина,

И за окном, одна картина.

Все с букетами идут,

И любовь всем несут.

Я тебя в этот поздравляю,

Свое сердце отправляю.

Все же бывают чудеса:

Было сердце, стало два.

***

День Святого Валентина!

День влюбленных и счастливых.

Люди любят и ждут,

А чего? Сами не знают.

В этот день может произойти:

Каждый может влюбиться.

Будут сердечки петь,

Будут цветы дарить,

Будут улыбки сеять,

Ребята на гитарах играть.

Праздник сладостей и любви,

Праздник радости и желания.

Все красное и прекрасное,

Все мечтательное и сказочное.

Вокруг сердец много.

Каждый хочет чувствовать

Отовсюду слова любви,

Поцелуев ощущение.

Люди любят и целуют,

Всем сердца свои дарят.

Влюбись в этот вечер —

Сейчас будет это уместно!

***

«Валентинку» я пишу

И твоего сердечка прошу,

Потому что давно уже мое

Мне дышать не дает.

Только тебя увижу,

Задыхаюсь будто.

Подари мне любовь —

Сердце будет биться вновь.

Читайте, что подарить любимому человеку на День святого Валентина .