Почти 70% населения Украине не доверяет официальной статистике о количестве зараженных COVID-19 в стране. Доверяют статистике всего 19% опрошенных респондентов.

Такой результат показал опрос компании Research & Branding Group.

39% опрошенных считают, что власти Украины занижает число инфицированных, а 28% респондентов считают, что официальные данные — завышены.

Также, в последние месяцы наблюдается тенденция к росту степени недоверия: если в сентябре 2020 удельный вес тех, кто в целом чувствовал недоверие, составлял 58% взрослого населения Украины, а уже в январе 2021 года он вырос до 67%.

Соответственно, за этот же период сократилась доля тех, у кого официальная статистика по данному вопросу вызывает доверие — с 28% до 19%.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцев не будут вакцинировать российской вакциной от коронавируса «Спутник V«, поскольку нет официальной информации о ее эффективности.

А также, в Украине отменят карантинные ограничения для лиц, кто прошел вакцинацию от COVID-19.