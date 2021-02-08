Глобальные выбросы парниковых газов привели к значительному росту лесов в Китае, в которых живут летучие мыши – которые могли быть переносчиками COVID-19.

К такому выводу пришли ученые после исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Science of the Total Environment.

Так, глобальное потепление могло стать причиной увеличения популяций и миграций животных, а соответственно – появления и дальнейшего распространения COVID-19.

В своих выводах они опирались на выявленные крупномасштабные изменения в типе растительности в южной китайской провинции Юньнань и прилегающих регионах в Мьянме и Лаосе за последнее столетие.

Климатические изменения, такие как повышение температуры, увеличение количества солнечного света и объемов углекислого газа в атмосфере, создали благоприятные условия для массового размножения многих видов летучих мышей.

Исследователи подчеркнули, что количество различных типов коронавирусов в районе прямо связано с количеством различных видов летучих мышей.

В этом же регионе обитают панголины, которые, как предполагается, выступали в качестве промежуточных хозяев для SARS-CoV-2.

Предположительно, вирус передался от летучих мышей к этим животным. А они их продали на рынке дикой природы в Ухане, где и произошла первая вспышка COVID-19 среди людей.

Как мы уже рассказывали ранее, вакцинацию от коронавируса в Украине могут на 3-6 месяцев отсрочить для тех, кто уже переболел COVID-19.

В то же время, обязательной вакцинации против COVID-19 в Украине подлежат сотрудники школ, университетов и больниц.