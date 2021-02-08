Более 20 газоснабжающих компаний уменьшили январский тариф, установив его на уровне предельного — 6,99 грн за кубометр. Таким образом, украинцы, которые уже оплатили коммуналку за январь, могут увидеть в своих кабинетах переплату.

Об этом сообщает ГазПравда.

Напомним, ранее такая цена действовала только с февраля, в январе стоимость газа у большинства перечисленных компаний превышала 9,8 грн за кубометр.

«Еще одна компания по состоянию на утро 8 февраля установила на январь низкую цену — 6,86 грн за кубометр. Зато другая компания наоборот подняла январскую цену кубометра газа на 48 коп — до 8,58 грн», — говорится в сообщении издания.

Перечень компаний, изменивших январскую цену газа:

Снижение цен на газ и введение регулируемого тарифа до конца отопительного сезона в Украине может призвести к проблемам с получением очередного транша от МВФ.

«Нафтогаз» установил цену на газ в феврале — 6,86 гривен за кубометр. Ранее Кабмин утвердил тариф в 6,99 гривен за кубометр.