В Латвии на год запретили ретрансляцию телеканала «Россия РТР» за использование языка вражды по отношению к Украине.

Такое заявление сделал глава правления Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш на своей странице в Twitter.

Соответствующее решение вступит в силу 15 февраля.

«Мы свое информпространство защищали, защищаем и будем защищать», – подчеркнул чиновник.

Летом 2020 года NEPLP констатировал разжигание ненависти в пропагандистких передачах «60 минут» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Участники программ при разговоре об Украине использовали обозначения, которые расцениваются как хейтспич – язык вражды.

Первое из череды нарушений телеканалом «РТР» было зафиксировано 10 июля в программе «60 минут». В ходе дискуссии ее участники и ведущая Ольга Скабеева называли Украину террористическим государством, а ее бывшего президента Петра Порошенко – террористом.

В той же передаче 17 сентября прозвучало, что бывшие страны СССР не только ничего не могут и «не удались», но и могли бы быть возвращены России.

А 6 декабря в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» было озвучено мнение, что было бы лучше, если бы СССР не распался. Также в эфире прозвучали призывы к войне.

Как мы уже рассказывали ранее, официальная зарплата журналистов на телеканалах народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака составляла 5000 гривен.

Тем временем, Верховный суд обжаловал указ СНБО, которые подписал президент Украины Владимир Зеленский, о применении санкций к телеканалам «112», NewsOne и ZIK.