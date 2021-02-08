Появление новых военных баз России в оккупированном Крыму является серьезной угрозой для Украины.

Такое мнение озвучил экс-глава Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Виктор Гвоздь, передает Украина 24.

«Тут есть элемент серьезной геополитической игры, дипломатической, гибридной, потому что военная сила используется тут как фон для того, чтобы добиваться серьезных политических целей. Но мы еще с 2008 года наблюдали, что шло наращивание военных сил, именно в Южном военном округе, и мы видели, мы подняли вопросы, когда Черноморский флот непосредственно принимал участие в войне против Грузии», — утверждает генерал.

Гвоздь считает, что в тех условиях власти РФ не могли использовать Крым «по полной схеме», и потому «они начали это отрабатывать в Новороссийске».

«Мы тогда из космоса наблюдали все эти вещи. Но Новороссийск не подходил для этого, и когда в 2010 году Россия выиграла джек-пот, и Янукович стал президентом Украины, через 2 месяца были подписаны так называемые Харьковские соглашения о продолжении срока пребывания Черноморского флота. А 2014 год — аннексия Крыма, и с того времени идет постоянное наращивание группировки, и не просто группировки, а стратегического оружия – ракетные корабли, подводные лодки с ядерным оружием», — подчеркнул экс-глава разведки.

Как мы уже рассказывали ранее, в случае вторжения России на территорию Украины со стороны оккупированного Крыма, это произойдет не ради возвращения пресной воды из Днепра на полуостров.

Тем временем, у российского президента Владимира Путина обнаружили еще один «дворец» на территории оккупированного Крыма.