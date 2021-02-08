Весна в Украине ожидается ранней, несмотря на то что, до середины марта погода будет зимней.

При этом, апрель и май удивят украинцев неожиданной погодой. Конец февраля порадует потеплением, но не стоит обольщаться – за ним будет новое похолодание.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазира Мартазинова рассказала, какая экстремальная погода ждет украинцев весной, передает «24 канал».

Так, конец февраля порадует потеплением, однако в марте начнется новый период морозов. Зима в Украине закончится не раньше середины марта.

А вот апрель и май станут экстремальными месяцами, так как ожидается большое количество осадков.

В то же время, февральское похолодание и снегопады в Украине скоро закончатся и придет небольшое потепление.

«Но это все не устойчиво — это в пределах трех-четырех дней закончится и должны появится теплые воздушные массы, но кратковременные. Но уже таких похолоданий не будет, как сейчас. Февраль очень разный: первая половина очень холодная и снежная, а во второй половине появится кратковременная «весна». Экстремальные осадки в апреле-мае надо ждать», — пояснила климатолог.

Также Украине стоит ждать аномальных погодных явлений – сильных осадков, штормовые явления, весеннюю засуху, короткие морозные периоды с сильными снегопадами.

Как мы уже рассказывали ранее, синоптики прогнозируют, что зима в Европе (январь-февраль 2021) будет самой холодной за последние 30 лет.

Тем временем, погода в ближайшие дни февраля огорчит украинцев — ожидаются сильные температурные перепады, а таже осадки.