Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе, за сутки 8 февраля, два раза нарушили режим полного прекращения огня. К счастью, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими силами.

Детальную сводку обнародовал пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Обстрелы террористов были зафиксированы в районе населенного пункта Пивденное. Боевики открывали огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра.

Также у Водяного сепаратисты вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

«На прицельные обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ», — указано в сообщении.

О всех фактах нарушения режима полного прекращения огня украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ.

«Боевых потерь среди наших защитников нет», — отметили в штабе ООС.

Как мы уже рассказывали ранее, 6 февраля на Донбассе двое украинских военных погибли, еще четверо бойцов получили ранения.

Тем временем, российского террориста «ДНР» Евгения Малаева, который ранее был убит на Донбассе, посмертно наградили орденом. Примечательно, что наградное удостоверение выдано от имени президента России Владимира Путина.