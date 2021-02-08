В Украине 9 февраля снег и мокрый снег ожидается в большинстве областей, а на Закарпатье и в южной половине страны, погода принесет дожди.

Детальный прогноз опубликовал Укргидрометцентр.

В ночь на 9 февраля, на Севере Украины, центральных регионах и в Харьковской области ожидаются значительные осадки, а в Карпатском регионе — сильные.

Почти по всей Украине 9 февраля прогнозируется гололедица.

Порывы ветра завтра ожидаются до15-20 м/с, в северных и восточных областях метели, в центральных областях — налипание мокрого снега, гололед.

Температура ночью 3-11 градусов мороза. Днем — от 0 до 5 градусов ниже ноля.

На Закарпатье и юге страны будет теплее всего — ночью в районе ноля, а днем ​​+6-11 градусов.

Как мы уже рассказывали ранее, погода в ближайшие дни февраля огорчит украинцев — ожидаются сильные температурные перепады, а также осадки.

Также, синоптики прогнозируют, что зима в Европе (январь-февраль 2021) будет самой холодной за последние 30 лет.