Германия, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов.

Как стало известно, это решение — зеркальный ответ на действия России, которая на прошлой неделе объявила персонами нон грата дипломатов из этих стран за участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Подробности обнародовал брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

«Сегодня вечером посольствам России в Германии, Швеции и Польше сообщат, что по одному российскому дипломату в каждой из этих стран объявят персоной нон грата в качестве скоординированного ответа на высылку в пятницу», — написал журналист.

Так, вечером 8 февраля стало известно, что Швеция официально высылает российского дипломата.

«Мы сообщили российскому послу, что сотрудника российского посольства просят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который только выполнял свои обязанности», — заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Аналогичные меры приняли Польша и Германия.

Как сообщается, будет выслан сотрудник российского консульства в Познани, а также дипломат из посольства РФ в Берлине.

Как мы уже рассказывали ранее, Верховный суд обжаловал указ СНБО, которые подписал президент Украины Владимир Зеленский, о применении санкций к телеканалам «112», NewsOne и ZIK.

А также, Зеленский пригрозил жесткими санкциями всем, кто ведет бизнес с оккупированными территориями. Он пообещал нейтрализовать такие угрозы законными способами.