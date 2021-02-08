Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине стартует уже через неделю.

Соответствующее заявление он сделал на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», пишет «РБК-Украина».

По его словам, государственный бюджет на 2021 года предусматривает в общей сложности более 3,9 млрд гривен на кампанию по вакцинации.

Степанов также говорит, что первый этап начнется с вакцинации тех, у кого более высокий риск инфицирования или тяжелого течения болезни. Он должен охватить около 370 тысяч украинцев:

работники мобильных бригад вакцинации

медработники, врачи и средний медицинский персонал, которые работают с COVID-пациентами

работники лабораторий, которые исследуют анализы на COVID-19

работники экстренной медицинской помощи

персонал и люди, которые живут в интернатах и домах престарелых

военнослужащие, которые принимают участие в ООС

«На втором, третьем и четвертом этапе мы вакцинируем людей, которые входят в группу риска по возрасту, профессии или по состоянию здоровья. Это все люди старше 60 лет, это люди, которые имеют сопутствующие заболевание… наши работники сферы образования», — отметил Степанов.

Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине могут стартовать сразу два этапа вакцинации против коронавируса.

Он также отмечал, что вакцинацию от коронавируса в Украине могут на 3-6 месяцев отсрочить для тех, кто уже переболел COVID-19.