Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине стартует уже через неделю.
Соответствующее заявление он сделал на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», пишет «РБК-Украина».
По его словам, государственный бюджет на 2021 года предусматривает в общей сложности более 3,9 млрд гривен на кампанию по вакцинации.
Степанов также говорит, что первый этап начнется с вакцинации тех, у кого более высокий риск инфицирования или тяжелого течения болезни. Он должен охватить около 370 тысяч украинцев:
- работники мобильных бригад вакцинации
- медработники, врачи и средний медицинский персонал, которые работают с COVID-пациентами
- работники лабораторий, которые исследуют анализы на COVID-19
- работники экстренной медицинской помощи
- персонал и люди, которые живут в интернатах и домах престарелых
- военнослужащие, которые принимают участие в ООС
«На втором, третьем и четвертом этапе мы вакцинируем людей, которые входят в группу риска по возрасту, профессии или по состоянию здоровья. Это все люди старше 60 лет, это люди, которые имеют сопутствующие заболевание… наши работники сферы образования», — отметил Степанов.
Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине могут стартовать сразу два этапа вакцинации против коронавируса.
Он также отмечал, что вакцинацию от коронавируса в Украине могут на 3-6 месяцев отсрочить для тех, кто уже переболел COVID-19.