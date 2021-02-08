Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий проиграл судебное дело против Управления госохраны, сотрудники которого не пускали его в здание КСУ.

Подробности обнародовала пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Так, ОАСК рассмотрел заявление Тупицкого об обеспечении иска, в котором он просил суд запретить УГО препятствовать выполнению им полномочий главы суда.

«8 февраля в открытом судебном заседании ОАСК поставил — отказать в его удовлетворении, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для этого», — постановил Окружной административный суд.

В ОАСК считают, что истец не предоставил надлежащих и допустимых доказательств, которые бы подтверждали существование опасности причинения вреда его правам и интересам до принятия решения по данному делу.

«По мнению суда, применение выбранных истцом мер обеспечения иска не может основываться на тех обстоятельствах, которыми истец обосновывает свои заявленные исковые требования, поскольку эту оценку суд предоставляет исключительно при рассмотрении дела по существу», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, Верховный Суд Украины отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого.

А также, ГБР сообщило Тупицкому о подозрении.