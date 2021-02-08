У российского президента Владимира Путина обнаружили еще один «дворец» на территории оккупированного Крыма.

Об этом передает издание «Крым Реалии».

«Дворец» Путина находится между Форосом и Ялтой, в бывшем селе Мухалатка. В этом месте еще с советских времен находятся государственные дачи №6, №8, №9 и №10, куда приезжает отдыхать политическая элита.

Путин занял сразу две госдачи — шестую и восьмую. По соседству живет российский экс-премьер Дмитрий Медведев, которому достались дачи №9 и №10.

Как удалось выяснить журналистам, в резиденции Путина реконструировали бассейны, а на месте теннисного корта построили татами. На даче Путина построили вертолетную площадку прямо в море. Также здесь возводят ледовый дворец, так же как рядом с поместьем под Геленджиком.

Для безопасности российского руководства вокруг дач Путина и Медведева установили километровую охранную зону, в которую также попало так называемое «дачное поселение КГБ», среди жителей которого бывшие сотрудники охраны советских лидеров. Около 700 метров вдоль шоссе вблизи дач закрытые шестиметровым забором в камерах видеонаблюдения.

Например, во времена президентства Ющенко можно было ходить купаться в море, хоть и через посты силовиков, а сейчас часть дороги полностью закрыли. Так же никого не пускают в горы вблизи дач, которые раньше были популярны среди туристов.

Как мы рассказывали ранее, президент РФ Владимир Путин впервые прервал молчание и прокомментировал расследования оппозиционера Алексея Навального, посвященного «дворцу Путина» в Краснодарском крае.

В то же время, Путин заявил, что оккупация украинского Крыма была якобы проявлением «демократии».