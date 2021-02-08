Украину в Кремле назвали частью «русского мира», который власти Российской Федерации намерены защищать с помощью средств «мягкой силы».
Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«В Украине живет очень много русских и русскоговорящих, они все относятся к русскому миру. Культурные связи, исторические связи, общие корни — отрицать их было бы большой глупостью», — утверждает Песков.
Он заявил, что «такая линия на отрицание этой общности имеет место в Украине», и Кремль это якобы не устраивает.
А на вопрос, как Россия планирует защищать «русский мир», Песков ответил, что Москва будет использовать средства «мягкой силы».
«Это наша «мягкая сила», никогда не используются какие-то методы, которые противоречили бы международному праву», — резюмировал пресс-секретарь Путина.
Как мы уже рассказывали ранее, почти две трети украинцев (61,7%) поддерживают действующую норму закона об обслуживании на украинском языке.
Тем временем, Запорожский окружной административный суд признал противоправным решение Запорожского городского совета, которое приняли еще в 2006 году и которое предоставляло русскому языку статус регионального.