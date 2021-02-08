Вакцинацию от коронавируса в Украине могут на 3-6 месяцев отсрочить для тех, кто уже переболел COVID-19.

Об этом в эфире «Украина 24» заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения утверждает, что иммунитет от COVID сохраняется на срок от 3 до 6 месяцев у тех, кто переболел:

«Поэтому, когда мы говорим о том, что может быть рекомендация об отсрочке прививки на 3-6 месяцев людям, которые переболели, — мы говорим об ограниченном доступе к вакцине. И когда нужно выбрать, кому из медицинских работников нужно сделать прививку, то в первую очередь сделаем прививку тому, у кого в анамнезе нет перенесенной болезни».

Он добавил, что человек без иммунитета не защищен от коронавирусной болезни вообще.

Как сообщалось ранее, в Украине отменят карантинные ограничения для лиц, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

Напомним, в ЮАР отказались от вакцинации своих граждан препаратом компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Дело в том, что последние исследования показывают низкую эффективность этой вакцины от коронавирус в борьбе с южноафриканским штаммом.