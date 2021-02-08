Обязательной вакцинации против COVID-19 в Украине подлежат сотрудники школ, университетов и больниц.

Такое заявление на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» сделал президент Владимир Зеленский.

«Я считаю, что все люди, которые работают на государство, которые получают от государства выплаты, и которые имеют постоянные контакты, не имеют права отказаться от вакцинации, кроме тех людей, которым просто нельзя прививаться», – считает глава Украины.

В то же время, от обязательной вакцинации граждане могут быть освобождены в исключительных случаях, например при наличии аллергической реакции.

Президент также отметил, что перечень профессий, которые получат обязательную прививку, может быть разработан правительством.

«Я считаю, что Кабмин должен разработать эту программу … Я считаю, что это правильно, кроме частных структур, где другая ситуация, с ними будет сложнее. Надо говорить об этом, почему такие формы мы делаем. Это важная тема, мы должны говорить и с бизнесом, и с частными школами», – резюмировал он.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине отменят карантинные ограничения для лиц, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

Также стало известно, что в Украине могут стартовать сразу два этапа вакцинации против коронавируса. К примеру, если поступят несколько партий препаратов.