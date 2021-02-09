В Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек на замену бумажным. Данный закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже и теперь, пенсии в Украине будут начисляться автоматически.
Теперь назначение пенсии предусматривается через личный электронный кабинет на вебпортале е-услуг Пенсионного фонда. Это можно будет сделать без заявления лица.
Так, Реестр застрахованных лиц формирует и ведет Пенсионный фонд. Включение ПФУ в реестр застрахованных лиц недостающих сведений о трудовой деятельности работников должно состояться в течение пяти лет со дня вступления в силу данного закона. Сведения будут подавать страхователи или застрахованные лица.
Если в системе будут отсутствовать данные о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган ПФУ обязан информировать застрахованное лицо об этом и о необходимости их предоставления.
Как доказать наличие трудового стажа, если нет трудовой книжки
Если трудовая книжка отсутствует, в ней нет необходимых записей или эти записи неверны, стаж устанавливается на основании других документов, выданных по месту работы, службы, учебы, а также архивными учреждениями;
В случае отсутствия письменных доказательств трудовой деятельности, подтверждение стажа производится органами Пенсионного фонда на основании свидетельских показаний.
Какие документы могут принять, в качестве доказательства наличия трудового стажа:
- справки предприятия;
- выписки из приказов;
- лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты;
- удостоверения и характеристики с места работы;
- трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении;
- другие документы, содержащие сведения о периодах работы.
Как мы уже рассказывали ранее, бумажные трудовые книжки в Украине отменили — пенсии будут начисляться автоматически.
А также, в Украине с 1 марта начнут проводить ежегодную индексацию пенсий. В этом году размер надбавки составит до 11%.