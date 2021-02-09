В период с вечера 5 до вечера 7 февраля на Донбассе зафиксировали 374 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине.

Так, СММ зафиксировала 349 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области (за предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 8 таких нарушений), и еще 25 нарушений зафиксировали в Луганской области (за предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 2 такие нарушения).

В отчете также говорится, что в Донецкой области зафиксировали в том числе 184 взрывы неопределенного

происхождения. Большинство нарушений фиксировали в районе Донецкой фильтровальной станции и к северу от Широкино (в том числе 69 взрывов неопределенного происхождения).

В Луганской области в период с вечера 5 до вечера 7 февраля Миссия зафиксировала 25 нарушений режима прекращения огня (в том числе 8 взрывов неопределенного происхождения), большинство из которых зафиксировано в районах к востоку от участка разведения в районе н. п. Золотое.

Напомним, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что в случае вражеских обстрелов на Донбассе украинские военные должны действовать зеркально.

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) раскритиковала закон о переходном периоде, который будет регулировать деоккупацию Донбасса, на котором настаивает украинская сторона.

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы намерена приложить все усилия для восстановления полноценной работы контрольных пунктов «Счастье» и «Золотое».