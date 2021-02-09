Цена на яйца уже достигли отметки в 40 гривен и в ближайшее время этот продукт подорожает до 45 гривен за десяток, но после Пасхи цифры на ценниках начнут снижаться.

Такой прогноз озвучили «Сегодня» опрошенные экономисты.

Отметим, за год яйца подорожали уже на треть. Если осенью 2020 года десяток можно было купить в среднем за 27 гривен, то теперь самая низкая цена – 40 гривен. Цены выросли из-за низкого урожая пшена, которым кормят птиц. В прошлом году себестоимость производства одного яйца составляла 1,8 гривны, а сейчас – уже 2,8 гривны.

Кроме яиц, плохой урожай скажется на стоимости хлеба, который подорожает на 10%. Кроме того, на 30-40% дороже станут овощи, считает экономист Олег Пендзин.

Однако, как прогнозируют эксперты, после Пасхи дешеветь могут не только яйца, но и хлеб, а также курятина.

В начале февраля в супермаркетах выросли цены почти на все категории продуктов.

Ранее эксперты предупредили, что цены на продукты в Украине снова взлетят весной 2021 года. В основном подорожают зерновые, овощи и фрукты. Инфляция в этот период составит 7-8%.