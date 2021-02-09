Инфляция на потребительском рынке Украины в январе 2021 года составила 1,3%. За год цены выросли в среднем на 6,1%.

Об этом свидетельствуют официальные данные Государственной службы статистики.

Базовая инфляция в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составила 0,3%, с январем 2020 года — 5,0%.

Продукты питания в Украине январь подорожали на 1,5%. Больше всего подорожали яйца — на 15,4%, овощи — на 6,5%, сахар — на 3,6%, подсолнечное масло — на 2,9%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,0%, на одежду и обувь — снизились на 4,0%.

Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива повысились на 6,0% — в основном из-за повышения тарифов на электроэнергию на 36,6%, канализацию — на 17,3%, водоснабжение — на 10,9 %. Вместе с тем на 4,5% произошло снижение цен на природный газ.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника в цене не изменились. Цены на транспорт выросли на 1,0% — в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,3%, автомобилей — на 1,0%. В то же время на 1,4% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте. В сфере связи цены выросли на 1,0%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 10,2%.



Как мы уже рассказывали ранее, цена на яйца уже достигли отметки в 40 гривен и в ближайшее время этот продукт подорожает до 45 гривен за десяток, но после Пасхи цифры на ценниках начнут снижаться.

Также напоминаем, тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут. Правительство подписало соответствующий меморандум с местными властями.