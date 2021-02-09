Синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре и обильных осадках во многих областях. В связи с этим спасатели уже ввели ограничения для движения грузового транспорта на некоторых дорогах.

В прогнозе Украинского гидрометеорологического центра говорится, что днем на Левобережье ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, гололедица (I уровень опасности — желтый). В связи с оттепелью и осадками, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Выход воды ожидается:

на реке Латорица – город Мукачево, и реке Старая – село Зняцево (уровень опасности желтый).

в нижних течениях реки Латорица – город Чоп, сохранится высокий слой воды на заводи (уровень опасности желтый).

В нижних течениях реки Боржава, сохранится вода на заводи с медленным повышением уровня воды, с подтоплением автодороги Шаланки – В. Комяты.

Возможно затопление сельхозугодий сел Заречье, Сильце, Каменская, В. Комяты, М. Комяты (уровень опасности оранжевый).

В ГСЧС сообщают, что из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 273 населенных пункта в 12 областях: Одесская – 85, Херсонская – 54, Черновицкая – 40, Николаевская – 34, Запорожская – 12 Полтавская – 12 Киевская – 10 Кировоградская – 10, Донецкая – 7, Закарпатская – 5, Житомирская – 3 и Днепропетровская – 1.

В «Укравтодоре» отмечают, что состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, но в отдельных местах наблюдаются снежные заносы.

Из-за сложных погодных условий в отдельных областях введены ограничения для движения грузового транспорта:Киевская область

В связи с решением КГГА по недопущению накопления ВВТЗ в пределах Киевской области из-за сложных погодных условий (снегопад) и обеспечения бесперебойной работы снегоуборочной техники, с 15:00 08.02.2021 запрещен въезд в Киев грузового транспорта.

Вследствие действие решения КГГА Службы автомобильных дорог в областях, 8 февраля ввели ограничения в движении для большегрузного транспорта в направлении Киева.Волынская область

Из-за снегопада и метели из соображений безопасности дорожного движения и с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники:

С 10:00 8 февраля ограничено движение для всех видов транспорта на а/д Т-18-02 / М-07 / – Маюничи – Большая Осница – Красноволя – Колки – / Р-14 / – Копылье – Рожище – Торчин – Шклинь – Н-17/ км 107 + 000 – 130 + 000 (на участке с. Торчин – с. Шклинь).

С 11:00 8 февраля ограничено движение грузового автомобильного транспорта на таких а/д:

Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль – Владимир-Волынский – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин – / М-06 / км 102 + 282 – км 124 + 593 (на участке м. В. Волынский – с. Павловка)

Т-03-05 Нововолынск – Березовка – Павловка – Михайловка, км 24 + 900 – км 42 + 815 (на участке с. Павловка – пгт Михайловка),

Т-03-03 Луцк – Радомышль – Демидовка – Дубно, км 2 + 500 – км 21 888.Житомирская область с 12:00:

М-06 Киев – Чоп, км 68 + 340 – км 258 + 513,

М-07 Киев – Ковель – Ягодин, км 79 + 717 км 245 + 948.Ровненская область с 12:00:

М-06 Киев – Чоп, км 258 + 513 – км 432 + 87,Киевская область с 13:00:

М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, км 18 730 – км 60 + 722,

М-03 Киев – Харьков – Довжанский, км 18 +000 – км 126 + 700,

М-05 Киев – Одесса, км 11 + 660 – км 143 + 009,

М-06 Киев – Чоп, км 14 + 080 – км 68 + 340,

М-07 Киев – Ковель – Ягодин, км 19 + 100 – км 79 + 717,

Н-01 Киев – Знаменка, км 14 + 740 – км 123 + 687,

Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 0 153 – км 81 + 003.Полтавская область с 13:00:

М-03 Киев – Харьков – Довжанский, км 126 + 528 – км 336 + 657, км 340 + 698 – км 395 + 873,

Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 168 + 695 – км 246 + 144, км 260 + 710 – км 276 + 376.Черкасская область с 13:00:

М-05 Киев – Одесса, км 143 + 009 – км 237 + 089,

Н-01 Киев – Знаменка, км 123 + 687 – км 242 + 004,

Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 81 + 003 – км 168 + 695.Черниговская область с 13:00:

М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, км 60 + 722 – км 224 + 326,

Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, км 35 + 661 – км 178 + 677.

Синоптики предупреждают, погода в ближайшие дни февраля огорчит украинцев — ожидаются сильные температурные перепады, а также осадки.Погода в феврале будет не сильно отличаться от января — ожидаются периоды потепления, морозы, снегопады. Синоптики прогнозируют, что весна немного задержится.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в феврале не порадует украинцев — ожидаются неприятные атмосферные явления и резкие перепады температур.