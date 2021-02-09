В рамках децентралазации органам местной власти в Украине планируют предоставить полномочия для создания старших профильных школ, чтобы каждый выпускник 9 класса смог продолжить обучение в лицее.

Подробности озвучил министр образования Сергей Шкарлет и председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования и науки Сергей Бабак на форуме «Украина 30».

Министр объяснил процесс ликвидации школ, которым так обеспокоены украинцы.

По его словам, некоторые общины действительно закрывают школы в соответствии с качеством, санитарным регламентом, наличием учителей и учеников. Их переводят в опорные школы или филиалов. Для этих детей из бюджета специально выделяют средства на школьные автобусы для подвоза к местам обучения.

А все дети, которые захотят учиться в 10-12 классах, будут иметь такую возможность.

На сегодняшний день, города с населением 50 тыс. и более жителей формируют сеть старшей профильной школы самостоятельно. В меньших общинах ее может формировать областная власть.

https://www.youtube.com/watch?v=X-ECufuP3fk&feature=emb_title

«Но это не значит, что в той или иной общине не будет этой старшей профильной школы. Просто надо взглянуть немного с высока, чтобы не было такого, что в соседних общинах одинаковые профили, например химический, и не обеспечен для ребенка гуманитарный профиль», – объяснил Сергей Бабак.

Напомним, в связи с реформой школьного образования, теперь не во всех учреждениях общего среднего образования будут 10-11 классы. Те дети, которые захотят продолжить обучение в старшей школе, должны будут переходить в лицеи.

Как мы уже рассказывали ранее, украинским школьникам за хорошие результаты ВНО будут назначать специальные стипендии.

Также напоминаем, весенние каникулы в школах Украины 2021 начнутся 22 марта и продлятся до 28 марта включительно.