Украина сможет делать до пяти миллионов прививок против COVID-19 в месяц, а при необходимости сможет увеличить это количество еще на 5-7 млн.

Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«Мобильная бригада в день может проводить до 100 прививок, пункт прививок – около 30 вакцинаций. Всего на первом этапе будет 375 мобильных бригад, в дальнейшем мы планируем увеличить это количество до 600. 4,25 тыс. пунктов прививок. Совместно мобильные бригады и пункты вакцинации могут проводить около 4,5-5 млн вакцинаций в месяц», — утверждает Ляшко.

А в случае крайней необходимости, можно будет подключить еще 11 тысяч кабинетов прививок, которые проводят рутинную иммунизацию, что позволит увеличить мощности еще на 5-7 млн вакцинаций в месяц.

Как мы уже рассказывали ранее, в Израиле, в Тель-Авиве начали проводить бесплатную вакцинацию против COVID-19 для иностранцев. Первые прививки были сделаны сегодня, 9 февраля.

Тем временем, в Украине, где еще не стартовала вакцинация от COVID-19, мошенники активно обсуждают тему изготовления фальшивых COVID-паспортов. Купить их уже хотят туристы, а также антипрививочники.