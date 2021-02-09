В Украине вернут адаптивный формат карантина, на карантинные зоны страну могут поделить уже в середине или конце февраля.

Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на форуме «Украина 30».

На сегодняшний день, точной даты возвращения к адаптивному карантину нет.

«Сейчас мы предложим правительству новый светофор — зоны эпидбезопасности, которые будут существовать в Украине в середине февраля может в конце февраля», — пояснил Ляшко.

На данный момент, Украину намерены разделить на 3 или 4 зоны по уровню эпидемиологической опасности.

«Регионы будут разделены на несколько зон, 3 или 4, и они будут показывать четкие маячки, где ситуация стабилизируется и где нужно принимать дополнительные меры», — добавил он.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине намерены ослабить карантинные и протиэпидемические ограничения во время адаптивного карантина, который будет действовать минимум, до мая 2021 года.

Тем временем, Минздрав Украины изменил список стран «красной» и «зеленой» зон.