Погода в Украине снова ухудшится — на страну надвигается южный циклон. Так, 11 и 12 февраля большинство областей продолжит засыпать снегом.

Детальный прогноз опубликовал Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

Так, 11 февраля, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях ожидается значительный снегопад, а также мокрый снег и налипание мокрого снега. Местами возможна гололедица.

На Западе Украины прогнозируется сильный ветер, до 15-20 метров на секунду, а также метели.

В Карпатском регионе ожидается сильный дождь и мокрый снег. Синоптики объявили второй уровень опасности.

А 12 февраля, в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях синоптики обещают обильный снег, метели и снежные заносы.

В Одесской, Николаевской областях ожидается образования снежного покрова, а в центральных, восточных и юго-восточных областях местами налипание мокрого снега и гололед.

По всей территории Украины ожидается штормовой ветер, 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности.

Также на украинских дорогах, кроме юго-востока, прогнозируется гололедица.

В западных и северных областях прирос снега составит 10-20 сантиметров. В то же время в южный и центральных прирос снега достигнет 10-15 см, а в восточных областях — 5-7 см.

Как мы уже рассказывали ранее, погода в День святого Валентина не порадует украинцев, ожидаются морозы и снег.

А также, весна в Украине ожидается ранней, несмотря на то что, до середины марта погода будет зимней.