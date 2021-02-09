10 февраля по православному календарю день памяти преподобного Ефрема Сирина, а по народному — Ефрем — сверчка заместитель.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

День памяти преподобного Ефрема Сирина

Святой Ефрем родился в Месопотамии в городе Низибии во время царствования Константина Великого и дожил до царствования Феодосия Великого. Известно, что родители преподобного Ефрема были верными христианами. В юные годы святой Ефрем отрекся от мира и ушел в пустыню, где стал монахом. Он получил от Бога дар премудрости: говорили, что из уст его истекала благодать.

Преподобный отец Ефрем, прожив богоугодно много лет и приведший многих ко спасению, заблаговременно предсказал свою кончину и написал для своих учеников поучительное завещание.Ефрем — сверчка заместитель

В Ефрема было множество прозвищ: ветродуй, запечник, прибаутник, сверчка заместитель. Соответственно, и традиций с днем было связано немало. Например, на Ефрема нельзя было убивать насекомых, живших в доме. По одному из преданий, в этот день нужно было подмести пол в доме веником из полыни, которая могла уберечь дом от нечистой силы, так и от злых людей.

Но самое главное событие этого дня — именины домового. Чтобы его задобрить, на ночь на кухне оставляли кашу.

По приметам в этот день судили о лете: ветер на Ефрема предвещал дожди и сырость.Также 10 февраля отмечается:

Всемирный день зернобобовых,

Новый год плодовых деревьев (Ту би-Шват, еврейский праздник),

Макха Буча в Таиланде (в Таиланде).

Напомним, 7 февраля отмечали день святителя Григория Богослова, которого считают одним из прародителей христианства. А по народному календарю был Григорьев день или Григорий — весновказивник.