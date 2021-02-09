Глава германской партии Христианско-демократический союз Армин Лашет, который сменил на этом посту канцлера Ангелу Меркель, считает, что Украине необходимо открыть перспективу членства в Европейском Союзе.

Такое заявление он сделал в интервью изданию Internationale Politik.

По его словам, ЕС заинтересован в стабильности, суверенитете и модернизации Украины:

«Что касается членства Украины в Евросоюзе, то этот вопрос сейчас поднимают. Но у нас есть большой интерес в стабильности, суверенитете и модернизации Украины, поэтому мы должны поддержать Украину на ее сложном пути и открыть ей европейскую перспективу».

Кроме того, Лашет говорит, что поддерживает санкции против России, а также выступает за дальнейшее сближение Киева и Брюсселя.

Одновременно с этим, политик хочет, чтобы строительство российского газопровода «Северный поток-2» завершили.

Как сообщалось ранее, парламент ЕС потребовал прекратить строительство «Северного потока-2» после того, как в России арестовали оппозиционера Алексея Навального.

Президент Франции Эммануэль Макрон также поддержал позиции немецкого канцлера Ангелы Меркель о необходимости завершения строительства российского газопровода «Северный поток-2».