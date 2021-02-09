Россия может начать вторжение в южные области Украины, для этого у РФ уже разработан соответствующий план военной операции.

Такое мнение озвучил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов, передает Апостроф.

Он утверждает, что разговоры о наступлении на Украину в аннексированном Крыму идут постоянно.

«Об этом говорят. Может, неофициально, но так говорят люди. Я не думаю, что жители Крыма хотели бы развязать какую-либо войну. Однако я не исключаю, что российские военные отрабатывают планы наступления», — считает Джелялов.

По его мнению, у российских оккупантов в Крыму уже есть план военного наступления на Херсонскую область.

«Уже отработаны и разработаны определенные военные операции наступления на юг Украины, в Херсонскую область. Если этого не сделали, то это совсем не похоже на Российскую Федерацию. Говорят о разном. Есть люди, есть пророссийские организации, которые действительно говорят о том, что «мы покажем», «если надо, мы всю Украину захватим» и т.д.», — отметил заместитель председателя Меджлиса.

Так, поводом наступления может стать якобы «защита интересов оккупантов в Крыму».

«Такие разговоры, как в 2014 году, о том, что «надо защищаться от украинских кровожадных бандеровцев-националистов», уже прекратились. Как-то нет этого в информационной повестке дня. А вот о том, что, «возможно, мы будем защищать собственные интересы путем нападения», обычно здесь говорят», — резюмировал он.

Как мы уже рассказывали ранее, Россия не планирует ослаблять военное присутствие в Украине, что означает еще длительную угрозы возможного вторжения со стороны РФ.

Так, по информации силовиков, усиливаются группировки вооруженных сил РФ и их наступательный потенциал, регулярно проводятся масштабные военные учения вблизи государственной границы Украины, что свидетельствует о сохранении угрозы военного вторжения.