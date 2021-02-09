Пророссийские террористы за сутки 9 февраля два раза нарушили режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе. В то же время, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Подробности передает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Обстрелы боевиков были зафиксированы у населенного пункта Шумы. Сепаратисты вели огонь по украинским позициям с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Также в районе Песков боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

«На прицельные обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ», — указано в сообщении.

О фактах нарушения режима прекращения огня уведомили представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

К счастью, в результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Как мы уже рассказывали ранее, в период с вечера 5 до вечера 7 февраля на Донбассе зафиксировали 374 нарушений режима прекращения огня.

А также, гражданский автомобиль пытался прорваться через блокпост украинских военных на Донбассе 8 февраля. Бойцы открыли огонь на поражение, в результате погиб водитель автомобиля.