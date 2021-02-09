Заболеваемость COVID-19 в Украине до конца февраля продолжит снижаться.

Свой прогноз озвучивает Национальная академия наук Украины.

Как известно, показатели распространения коронавирусной инфекции за последние 2 недели продолжили снижение. По данным ученых, среднее количество новых случаев будет равняться 3,5 тысячам случаев в течение недели 9 — 15 февраля и 3272 случаев в течение недели 16 — 22 февраля.

Что важно, в Украине продолжает снижаться количество летальных случаев.

При этом рост заболеваемости наблюдается в 5 регионах Украины: Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областях. Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской области, 11% всех обнаружений в Украине приходятся на эту область.

Как сообщалось ранее, в Украине могут ограничить использование вакцины AstraZeneca для прививок пожилых украинцев.

В Украине, где еще не стартовала вакцинация от COVID-19, мошенники активно обсуждают тему изготовления фальшивых COVID-паспортов. Купить их уже хотят туристы, а также антипрививочники.