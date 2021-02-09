В Украине могут ограничить использование вакцины AstraZeneca для прививок пожилых украинцев.

Такое заявление в эфире ток-шоу «Свобода слова» сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы достаточно четко отслеживаем информацию касательно ее использования (вакцины AstraZeneca, — ред.) по разным возрастным группам. Есть разные сообщения, а есть факты. Если мы будем иметь подтверждающие факты, то будем говорить (о пересмотре использования, — ред.)», — заявил Максим Степанов.

https://www.youtube.com/watch?v=77nj2miAx4Q&feature=emb_logo

Как сообщалось ранее, в ЮАР отказались от вакцинации своих граждан препаратом компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Дело в том, что последние исследования показывают низкую эффективность этой вакцины от коронавируса в борьбе с южноафриканским штаммом.

Швеция стала еще одной страной, которая при вакцинации от COVID не рекомендует вакцину AstraZeneca для пожилых людей. При этом ее могут задействовать на первом этапе вакцинации. В Польше также ввели возрастные ограничения по вакцинации препаратом AstraZeneca. В стране не будут прививать пожилых людей этой вакциной. На данный момент обсуждается верхний порог возраста — 55 или 60 лет.